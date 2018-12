L'anno prossimo si giocheranno i Mondiali di calcio femminile e l'Italia dovrà affrontare un girone con Brasile, Australia e Giamaica. A RMC Sport Live Show ne ha parlato Katia Serra, ex centrocampista che ha vestito la maglia azzurra e che oggi commenta proprio per Sky il calcio femminile: "L'Italia era nella terza fascia e quindi sapevamo che il sorteggio sarebbe stato difficile. Ma visto com'è andata bisogna essere abbastanza soddisfatti perché poteva andare peggio. Australia e Brasile hanno qualcosa in più. L'entusiasmo dell'Italia potrebbe essere una carta in più per noi. L'Australia fa del collettivo la sua grande qualità".

Dove può arrivare questa Nazionale?

"Se l'Italia passa come terza potrebbe trovare Germania o Spagna e allora sarebbe davvero molto complicato andare avanti. A seconda di come si piazzerà l'Italia nel girone la prospettiva potrà cambiare. L'obiettivo dell'Italia è far bene e dare tutto per ben figurare. Il nostro calcio è in crescita e la cosa più importante è mantenere vivo il nostro entusiasmo anche dopo il Mondiale perché qualcosa in Italia sta finalmente cambiando".

Serie A sempre più difficile, è un vantaggio in vista del Mondiale?

"Sì perché finalmente si giocano campionati con tante partite difficili a differenza di prima. Fino a due anni fa chi vinceva disputava poche partite complicate mentre quest'anno di base il numero di gare impegnative sono aumentate. Tutto questo fa bene alle ragazze che così fanno esperienza. Sarà poi importante preparasi bene per il Mondiale".