RMC SPORT - G. Galli: "Gattuso fuoriclasse, ora punti su Paquetà trequartista"

L'ex portiere del Milan Giovanni Galli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Derby Milan-Inter.

Il Milan è stata una formichina, è riuscita a riagguantare l'Inter prendendo piano piano punti importanti. La partita di stasera dei nerazzurri può decidere anche il derby: se la squadra uscisse dall'Europa League sicuramente avrebbe un carico da novanta sulle spalle.

Gattuso?

E' stato un fuoriclasse, è riuscito a mettere insieme una squadra che arriva da tre teste diverse: giocatori acquistati da Galliani, Mirabelli e Leonardo. Arrivando da tre teste diverse, c'erano anche disposizioni tattiche diverse. Rino ha dato compattezza allo spogliatoio, ha ridato un'identità a questo Milan che sembrava essere solo una multinazionale mentre invece adesso è tutt'altra cosa.

Spalletti?

L'Inter è sempre stato un ambiente particolare. Quando c'era Mourinho gestiva tutto lui, era un accentratore che aveva scaricato di responsabilità tutti i giocatori. Adesso si è tornati al passato, non per colpa di Spalletti, ma sembra che i giocatori abbiano sempre una spalla sulla quale andare a piangere. Per un allenatore è un problema gestire uno spogliatoito che sa di poter essere tutelato dai dirigenti.

Biglia e Bakaioko potrebbero giocare insieme?

Secondo me l'ultimo passaggio del Milan è riportare Paquetà alle spalle di Piatek. Con l'innesto di Biglia con Bakaioko potremmo vedere un 4-2-3-1: un assetto che può dare l'ultimo scatto per puntare al terzo o secondo posto.