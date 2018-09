RMC SPORT - Galbiati: "Torino? Può essere la mina vagante della Serie A"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Roberto Galbiati, ex tra le altre di Fiorentina e Torino, ha parlato a RMC Sport a margine della premiazione del Trofeo Nereo Rocco a Coverciano: "E' stato un inizio di campionato abbastanza interessante, con dei risultati anche a sorpresa e la conferma ovviamente della Juventus. Adesso con la sosta Inter e Napoli si possono mettere a posto. Può diventare un campionato interessante. L'Inter? Aspetterei a dire che ha preso il passo giusto, il risultato di Bologna, senza Icardi, può essere comunque un viatico importante. Spalletti deve a mettere a posto un po' di cose, Nainggolan in questo senso può aiutare. Serve trovare la quadra giusta a centrocampo. La Fiorentina? Le prime due vittorie dimostrano che con una squadra giovane si può fare bene. Alla lunga potrà lottare per l'Europa League, non di più, ma il segnale di aver ritrovato una Fiorentina giovane come nel passato è importante. Il Torino? Credo che ci siano i giocatori giusti, è stato fatto un mercato su indicazioni dell'allenatore. L'attacco con Belotti e Zaza non ce l'hanno molte squadre. Credo possa diventare una mina vagante del torneo".