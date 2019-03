© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Live Show di RMC Sport è intervenuto Giuseppe Galderisi, per parlare di Juve-Atletico Madrid

Sulla partita

"C’è una differenza pazzesca tra questa partita e quella dell’andata. L’Atletico l’ha vinta sul temperamento, oggi la Juve la sta vincendo anche sulla qualità. L’Atletico è partito con l’idea di ribattere in difesa ogni minimo tentativo. La Juve non può entrare centralmente, ma sulle fasce. Grande partita di Spinazzola. Questo è il gioco che devi fare. Non devi dargli modo di ripartire e farti male. Ora serve la stoccata finale. Devi mantenere il ritmo alto e sono convinto che qualche altra occasione arriverà".