RMC SPORT - Galderisi: "Lazio out sarebbe un peccato. Milan? Difficile"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe "Nanu" Galderisi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso di 'Due in Fuorigioco'.

La corsa allo scudetto è ancora aperta?

“Credo di sì. Mi piace Allegri perché riesce sempre serenamente a mettere i puntini sulle “i” anche dopo le vittorie. Il campionato è lungo e le difficoltà trovate dal Napoli può incontrarle anche la Juve. Ho sempre detto che i bianconeri hanno qualcosa in più delle altre. I partenopei giocano un calcio spavaldo, con una forte identità. Sarri è un maestro ma la Juve, un po’ come il Real Madrid, ha abitudine a giocare certe gare come quelle contro Lazio e Tottenham. Detto questo, lo scontro diretto a Torino è una partita apertissima”.

Il Napoli ha sbagliato a puntare solo allo scudetto?

“Secondo me non ci sono state scelte da parte degli azzurri. Siamo un po’ noi a trarre certe conclusioni. L’allenatore deve dare forza a un gruppo che lavora bene, lo stesso che dovrà essere fondamentale sul lungo periodo. La sua è stata una gestione logica, volta a far rifiatare i titolari. La panchina della Juve forse ospita giocatori più pronti”.

A proposito di panchina: ci dica che ne pensa di Gattuso alla guida del Milan

“È la prova che bisogna perseverare con gli allenatori. Gattuso lo avevo studiato in Lega Pro in vista del derby contro il suo Pisa. Ricordo un grande temperamento della sua squadra che si conquistava il pallone e i centimetri con rabbia e attenzione. Comunque anche sotto l’aspetto tattico si è dimostrato un allenatore pronto o quasi. Al Milan si è inserito con tanta umiltà. Era il momento per puntare su un tecnico capace di tirare fuori l’anima del club rossonero, cambiando anche il modo di lavorare. Tutti i calciatori hanno dato risposte importanti, ma va detto che la squadra era forte pure prima. Il palleggio è visibilmente diverso: il Milan attuale è una squadra tignosa che attacca con palle verticali. Gattuso è la prova che di allenatori bravi e pronti per fare il salto ce ne sono”.

Montella intanto elimina il Manchester United in Champions…?

“Vincenzo è un allenatore che ho seguito e, fin dall’inizio, mi ha fatto una bellissima impressione. Al Milan si stava spegnendo: quando non riesci a tirar fuori subito le tue idee, passa la voglia e lo spirito. È stata un’arrampicata complicata. Giusto quindi fare un scelta di questo tipo, anche se le sue capacità non si mettono in discussione”.

La Lazio può passare il turno in Europa?

“Sarà contento Inzaghi per l’assenza del VAR (ride, ndr). Sarebbe bello se i biancocelesti passassero. Credo che il Milan, al 90%, farà fatica a uscire indenne a Londra. La Lazio gira a mille e sarebbe un peccato se abbandonasse già adesso la competizione europea”.

Domani parlerà l’urna di Nyon: chi si augura come avversarie per Roma e Juventus?

“I possibili derby con un bel Siviglia-Bayern non mi dispiacerebbero. Il Real Madrid andrebbe eliminato subito perché arriva sempre in fondo e, quando conta, non sbaglia mai. Sarebbe bello non incontrasse la Roma”.