RMC SPORT - Galderisi: "Napoli, serve lavorare sulla testa dei calciatori"

© foto di Federico De Luca

Durante 'Maracanà' a RMC Sport, è intervenuto Giuseppe Galderisi, che ha parlato del momento del Napoli dopo le prime tre giornate di campionato.

Napoli, quale il problema?

"Si pretende troppo. C’è stata troppa negatività inizialmente, poi ai primi risultati negativi, quando ancora si deve trovare l’identità, pare che qualcosa si stia rompendo. Sono cambiate tante cose e si deve trovare la quadra. Al momento c’è molta discontinuità all’interno della partita, è una stagione complicata perché deve dare delle risposte, non solo in termini di risultati. Serve lavorare sul modulo e mettere in testa ai giocatori come giocare e gestire le quattro punte lì davanti. C’è da lavorare sul campo e sulla convinzione dei giocatori. Quest’anno ci credono ma di meno".

Su Mancini e le convocazioni

"Non credo che Mancini si appoggi a Zaniolo e Pellegri per arrivare ai suoi obiettivi, ma vuole far capire che sono sotto osservazione e lancia messaggi alle società. E’ un grandissimo allenatore, ha esperienza, ma a noi mancano i talenti. E per questo devi basarti su ciò che ti dice il campionato, sperando che i giocatori abbiano continuità nei club. Non si risolve tutto cambiando allenatore, ci vorrà del tempo. Una volta si esordiva a 16 anni, ora a 19, non si è più 'giovani'".