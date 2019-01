RMC SPORT - Galli: "Higuain, un gol potrebbe cambiare tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex giocatore del Milan Filippo Galli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare dei rossoneri.

Su Higuain

"Si chiacchiera e si scrive molto su di lui ora. Sembrava che il gol potesse dargli serenità, sia a lui che all’ambiente. Ma così non è stato. Spero non infici il suo rendimento in finale di Supercoppa. Magari potrebbe cambiare qualcosa un suo gol. Un giocatore come lui, perderlo, sarebbe grave. Mandarlo via? Ci sono professionisti pagati per prendere certe decisioni. Quanto può rimanere? Non so, 50 e 50. Chi potrebbe sostituirlo? Piatek è forse ancora troppo acerbo, punterei su Morata".

Su Cutrone e il suo impiego in Supercoppa

"E’ stata fatta una scelta in Coppa Italia, dove è subentrato Cutrone, che ha risolto poi la partita. Lo staff e il tecnico hanno un’idea precisa sul disegno tattico di questa gara e ricadrà per 9/11 su quelli che hanno giocato con la Samp. Cutrone potrebbe subentrare dalla panchina".

Su Paquetà

"Potrebbe partire con un 4-3-3, che può diventare un 4-2-3-1. Se dovesse esserci Cutrone con Higuain si dovrebbe giocare 4-3-1-2. In una gara così può succedere di tutto".