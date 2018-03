RMC SPORT - Galli: "Milan, Champions possibile. Derby decisivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è tornato a sognare la Champions. Filippo Galli, ex giocatore rossonero, si è soffermato su questo tema ai microfoni di RMCSport, durante la trasmissione pomeridiana 'Maracanà':

Il Milan può arrivare in Champions?

"Il Milan è in salute, lo sta dimostrando in queste settimane. Gli ultimi risultati fanno ben sperare e potrebbe essere una vera sorpresa: sarebbe straordinario se dovesse arrivare in Champions dopo un avvio di campionato difficile".

Il derby sarà la chiave di volta della rincorsa del Milan?

"Sì, potrebbe esserlo. Bisognerà capire quando si giocherà e come arriveranno le due squadre alla sfida. Le squadra sopra, Inter, Roma e Lazio, hanno rallentato ed è quindi lecito sperare".

Su Reina che svolge le visite mediche con il Milan:

"Occorrerà davvero valutare quanto il nostro calcio sia maturo. Queste vicende accadono anche all'estero, ma non si creano scandali. Il Milan si è comportato in modo corretto col Napoli".

Andrè Silva e Cutrone insieme?

"Cutrone può giocare anche esterno, quindi possono essere schierati insieme. Quando hai dei calciatori forti, è giusto che vengano messi in campo tutti: Andrè Silva ha delle qualità importanti".