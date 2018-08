RMC SPORT - Galli: "Milan difensivo? Non credo. A breve incontro il Bari"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta nel 'Maracanà' di RMCSport, Filippo Galli ha analizzato Napoli-Milan, 2° giornata di campionato in programma sabato sera:

Come scenderà in campo il Milan?

"Grazie agli acquisti estivi il potenziale della squadra è aumentato. In attacco c'è Higuain, dunque sabato sera non mi aspetto una squadra così guardinga come l'anno scorso".

Un commento sul Napoli?

"Il Napoli mi ha dato impressioni molto positive. Mister Ancelotti ha a disposizione tantissime opzioni offensive e la squadra mi sembra più avanti rispetto a quanto si diceva a inizio stagione. Hamsik regista? Non potrà mai essere il classico playmaker davanti alla difesa, ma si sta mettendo a disposizione nel migliore dei modi: sarà fondamentale non perdere le peculiarità tecniche dello slovacco".

Chi ha più da perdere?

"È presto per dirlo, forse gli azzurri. Il Napoli deve continuare il trend positivo e poi gioca in casa, quindi dovranno dimostrare qualcosa in più".

Io nello staff del Bari?

"Stiamo parlando. La prossima settimana ci incontreremo per capire se ci sono i presupposti per poter intraprendere insieme questa avventura. Il ruolo? Certamente nel settore giovanile".