RMC SPORT - Galloppa: "Il Parma può salvarsi. Allegri garanzia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta nel RMC Live Show c'è Daniele Galloppa, ex centrocampista del Parma e attuale allenatore del Santarcangelo:

Sul Parma:

"Il fatto di aver mantenuto lo zoccolo duro ti porta dei benefici, sopratutto nel breve termine. Poi gli innesti fatti sono importanti, in questo campionato potranno essere utili: Gervinho ha la capacità di spaccare le partite. Sarà dura per il Parma salvarsi, ma credo che abbia tutte le carte in regola per riuscire a rimanere in A, lo spero tanto".

Parliamo di Juventus. C'è il rischio che con così tanti campioni in squadra, implicitamente subentri il pensiero che basti poco per vincere contro le medio-piccole?

"Ho visto la prima partita contro il Chievo e ho avuto questa sensazione. Ma non credo sarà un problema, Allegri è una garanzia su questo. Inoltre i campioni sanno che l'attenzione è sempre fondamentale e che nessuna partita è vinta in partenza".

Un pensiero su ciò che hai vissuto a Parma, il fallimento della società...

"Hanno sbagliato completamente la gestione, alcuni personaggi non si sanno accontentare e se ne approfittano. Il problema di fondo è il sistema calcio e siamo al limite del ridicolo, non sta più in piedi. Ci sono dinamiche inaccettabili. Ora abito a Cesena e anche qui è successa la stessa cosa".