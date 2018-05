RMC SPORT - Ganz: "Milan, la finale un punto di partenza. Locatelli titolare"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha commentato la finale di Tim Cup tra Milan e Juventus, in programma questa sera all'Olimpico di Roma:

Gattuso potrebbe far giocare Locatelli: è una scelta giusta?

"È un ragazzo sveglio, attento e pronto fisicamente: la condizione atletica in queste partite diventa fondamentale. Stesso discorso per Cutrone, ha dimostrato di avere carattere e qualità, sopratutto sotto porta. Possiamo dire che si è meritato la possibilità di giocarsi questa finale dall'inizio".

Allegri ha dichiarato che sono i giocatori che nel calcio fanno la differenza...

"L'allenatore è una parte fondamentale di una squadra, conta tantissimo perchè dà un'impronta e una mentalità. Alla fine però sono i giocatori che ti fanno vincere. È una stupidaggine dire che un tecnico conti il 20%, non è così: si chiama gruppo per questo motivo, sono tutti importanti. Dopo l'era Conte, Allegri al suo arrivo alla Juventus è stato bravo, ha cambiato mentalità e ha fatto giocare molto meglio la squadra. L'apporto dell'alleantore è determinante".

Gattuso supererà il maestro Allegri?

"Gennaro ha portato il Milan al top delle potenzialità di quest'anno. Arriva a una finale meritatissima, dopo aver superato squadre forti come Lazio e Inter. Una partita secca non è un campionato, dunque può succedere di tutto. Anche se non dovesse vincere contro la Juventus, Gattuso ha gettato le basi per il futuro. Non sarà un arrivo questo trofeo, ma un punto di partenza".