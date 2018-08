RMC SPORT - Garlini: "Gasperini-Atalanta, parole strane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex dell'Atalanta Oliviero Garlini, che ha parlato delle ultime parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha definito deludente il mercato del club: "Bisogna vedere cosa la società e l’allenatore si sono detti. C’è qualcosa che non quadra. Se dovesse arrivare anche il centrale difensivo del Leverkusen Dragovic, sarebbe la ciliegina sulla torta, che ha già masticato l’Europa. Dipende comunque dai programmi fatti all’inizio. Spero la società non si tiri indietro, perché Gasperini è un tecnico importante, che fa crescere i giovani".