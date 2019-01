RMC SPORT - Genoa, Perinetti: "Balo fantasia, vogliamo Sturaro e Krunic"

Non solo Piatek-Milan. Nel corso del suo intervento a 'RMC Sport', il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha affrontato diversi temi.

E' arrivata l'offerta del Milan per Piatek?

"Non mi è arrivata una proposta, ma un interessamento del Milan. Ora il club rossonero è impegnato nella Supercoppa, ma potrebbe arrivarci un'offerta nei prossimi giorni. Noi aspettiamo e vediamo. Con il massimo rispetto si ascolta tutti. Leggo di tante fantasie, tipo Balotelli: fantasie che alimentano il nulla del calciomercato. Se il Milan ci formula un'offerta, noi la valuteremo. Noi non verremmo cederlo a gennaio: se il club rossonero lo volesse nell'immediato dovrebbe formulare una proposta sostanziosa e non certamente legata a formule strane.

Kouamé al Napoli?

Domandate a Giuntoli, al Napoli e al presidente. E’ un giocatore che De Laurentiis ha chiesto a Preziosi, ma per ora è una manifestazione di interesse. Il giocatore non si muove a gennaio, ne riparleremo per la prossima stagione.

Sturaro?

Ci interessa, ne stiamo parlando con la Juventus, con la quale abbiamo una collaborazione proficua. Vorremmo riportare al Genoa questo ragazzo. Krunic? Ci interessa, aspettiamo una risposta dall’Empoli".

Romero alla Juventus?

La Juventus ci ha chiesto il giocatore e abbiamo iniziato a parlarne, ma non c’è solamente la squadra bianconera. A gennaio resta da noi.