RMC SPORT - Genova, consigliere Anzalone: "La Lega rispetti il derby"

Il Consigliere Delegato allo Sport del comune di Genova, Stefano Anzalone, è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla polemica del derby di Genova fissato a lunedì 15 aprile.

Notizie sul Derby?

Stiamo facendo il possibile per convincere la Lega a rispettare il derby di Genova, mettendolo in un orario più agibile ai tifosi che pagano i biglietti e gli abbonamenti.

È escluso lunedì 15 marzo?

Non sono arrivate notizie definitive. La Lega aveva fissato questa data per motivi televisivi: noi abbiamo chiesto di anticipare la partita a domenica pomeriggio o sabato sera. La città ha due parcheggi vicino allo stadio che vengono utilizzati da migliaia di persone che vanno a lavorare il lunedì in tante città. Il governatore Toti ha avuto rassicurazioni dalla Lega per lo spostamento del derby.

Garanzie sul cambio data?

Garanzie sullo spostamento del match non possiamo darle. La città tra l'altro in quelle settimane ospiterà il Mondiale di Vela, e alle ore 18 di lunedì 15 aprile ci sarà la cerimonia di apertura: non carichiamo di maggiori responsabilità la città, accontentiamo migliaia di persone e di appassionati spostando la partita.