RMC SPORT - Gentile: "Allegri rimane. Da Napoli mancano di rispetto"

Claudio Gentile, ex giocatore della Juventus e Campione del Mondo con l'Italia nel 1982, è intervenuto su RMC Sport per commentare la vittoria del 7° Scudetto consecutivo della squadra bianconera:

Chi ha inciso di più per questo trionfo?

"Voto per Allegri. Non è ben visto da molti tifosi juventini, che lo criticano spesso, ma è l'allenatore che ha vinto più di tutti. Non è facile gestire i campioni della Juventus e, nei momenti difficili, è stato bravo a dare la squadra le giuste motivazioni. Bisogna solo elogiarlo. Si è preso la sua rivincita da chi ha fatto sempre polemica verso di lui".

Allegri dice che l'allenatore conta poco in una vittoria...

"Non è del tutto vero, incide moltissimo, sopratutto quando è nello spogliatoio: è riduttivo dire il contrario. Per esempio Allegri quest'anno ha capito il momento giusto per inserire Douglas Costa. Il prossimo anno deve restare e resterà, dove lo trova un altro allenatore così la Juventus?".

La critica al settore giovanile...

"Dalle scuole calcio non si creano i campioni: oggi i genitori pagano per far giocare i propri figli per un'ora. In oratorio invece, dove i ragazzi giocavano 8 ore dopo scuola con passione, crescevano i campioni".

Su Sarri:

"Sarri ha un merito incredibile, è riuscito a tenere testa alla Juventus con una squadra molto inferiore per valori. Purtroppo ha sempre dovuto giocare sempre con gli stessi undici, che, logorati dalla lotta al vertice, sono arrivati stanchi alla fine. La mancanza di continuità? È una scusante, si deve giocare sempre con lo stesso carattere per avere lo stesso rendimento"

Negli anni passati Roma-Juventus è sempre stata una gara molto accesa e intensa rispetto a quella di ieri sera..

"Le differenze erano minori prima. Quando affrontavamo la Roma, ci faceva paura, così come la Lazio, il Torino e altre squadre. Si lottava fino all'ultimo per vincere lo Scudetto, cosa che al giorno d'oggi non accade più".

Chiellini ieri ha lanciato una frecciatina a Insigne e al Napoli...

"Il rispetto è fondamentale, ai miei tempi lo avevamo. De Laurentis ha detto che il Var ha rubato 8 punti al Napoli, ma questa per me è una mancanza di rispetto. Come Allegri anche Chiellini si è tenuto tutto dentro e ieri si è sfogato. Sulla sconfitta contro il Napoli i bianconeri hanno costruito la vittoria finale. Un'altra squadra non avrebbe reagito come ha reagito la Juventus: questa è una grande differenze tra chi è abituato a vincere e chi no".

Sul caso De Vrij:

"Bisogna conoscere il carattere del calciatore e capire se possa essere in grado di giocare questo tipo di partite. Dipenderà dal ragazzo, che parlerà sicuramente con Inzaghi in settimana".

Mancini risolleverà l'Italia?

"Spero faccia bene, ma bisogna valutarlo dopo qualche partita. Meglio essere scettici all'inizio che dopo. I giocatori ci sono, la sfida è motivarli".