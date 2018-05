RMC SPORT - Gentile "Basta polemiche, in questo calcio non mi ci vedo più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le polemiche del post Inter-Juventus? Dico la verità,in questo calcio non mi ci vedo più,ormai anche il linguaggio è diventato violento". Non usa mezzi termini Claudio Gentile, intervenuto ai microfoni di Stile Juventus, sulle frequenze di Rmc Sport, in merito alle furiose polemiche divampate questa settimana. "Si è davvero esagerato, ad ogni minimo contatto si cerca di mettere in dubbio l'onestà dell'arbitro,si dicono cose pesanti e spiacevoli. Quando si vince non si è mai simpatici,la Juve è più forte e basta ogni minima occasione per provare a metterlo in dubbio". L'ex difensore è poi tornato sul momento dei bianconeri: "Rispetto agli altri anni questa volta la squadra ha avuto più difficoltà, a causa di alcuni giocatori non proprio all'altezza e dei tanti infortuni,a fare la differenza potrà essere la qualità dei singoli più che la squadra nel suo complesso. Bisogna essere onesti,non è stata una bella Juve". Gentile è poi intervenuto sul futuro di Allegri: "Quando un allenatore vince per me deve essere sempre confermato,p erò è fuori dubbio che qualcosa sia successo. Se così fosse allora penso sia meglio cambiare. È possibile che qualcosa a fine anno succeda".