RMC SPORT - Gentile: "Disgustato dalle scritte contro Scirea al Franchi"

© foto di Federico De Luca

Claudio Gentile, ex campione della Juventus e della Nazionale, è intervenuto durante Maracanà a RMC Sport per parlare dei bianconeri e non solo.

Sulla giornata di campionato

"Conferma che la Juve è più forte, dietro in tanti che vogliono arrivare al secondo posto. Mi sembra un film già visto e non è cambiato niente. Juve sempre più forte, le altre fanno fatica a reggere il ritmo. Stasera mi auguro che vinca il Napoli, altrimenti il campionato sarebbe già finito. Ma non sarà facile contro l'Atalanta".

Sulle scritte fuori al Franchi contro Heysel e Scirea

"Sono rimasto male, a volte pagano tante persone per colpa di una piccola frangia che non sa cosa voglia dire lo sport. Disgustato perché è stato toccato Scirea. Bisogna lavorare affinchè certe cose non succedano. Sono d’accordo con Ancelotti, bisogna sospendere la partita se succedono certe cose".

Sulla Var e il caso Roma-Inter

"E’ un mezzo importantissimo, non capisco perché dopo quell’episodio non è andato a verificare. E’ rigore netto, poi l’importanza della partita chiedeva che si verificasse l’episodio. A volte c’è da chiedere perché succedano certe cose".

Su Zaniolo

"E' un ragazzo interessante, che sta dimostrando di avere buone qualità. L'Inter ha dovuto lasciarlo andare per avere Nainggolan, l'affare lo ha fatto la Roma".

Su Bentancur

"E’ un giocatore di qualità, lo dicevo già quando era stato preso. Si era visto poco, ora è molto maturato e sta dimostrando di essere da Juve. Ha fatto cosa da campione l'altra sera. E’ il futuro della Juve".