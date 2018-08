RMC SPORT - Gentile: "La Juve vincerà la Champions. Garanzia Allegri"

© foto di Federico De Luca

Per commentare le ultime notizie in casa Juventus e non solo, nel 'Maracanà' di RMC Sport è intervenuto l'ex giocatore e allenatore Claudio Gentile:

Ronaldo-Dybala potrà essere la coppia gol più importante della storia della Juventus?

"È difficile fare una classifica, ci sono coppie che hanno fatto la storia della Juventus. Questa attuale con Ronaldo e Dybala, però, potrà essere in vettta perchè sono sicuro che la Juventus vincerà la Champions, o almeno me lo auguro. Sarebbe anche ora che i bianconeri tornassero a trionfare in questa competizione".

Allegri avrà tante pressioni...

"Non gli si può contestare niente. È arrivato due volte in finale e ha perso entrambe le volte per errori arbitrali. Allegri è una garanzia, ora ha un cannone e non si può tirare indietro".

Sullo sfogo di Gasperini in conferenza stampa:

"Sono sorpreso, ha sempre fatto vedere ottime cose. Non capisco, non so quali siano le motivazioni ma sono parole molto dure: magari all'interno qualcosa non è andato nel verso giusto. È pericoloso fare alcune dichiarazioni, anche perchè nessuno gli chiede di vincere la Champions".