RMC SPORT - Ghini: "Pallotta? Meno tuffi. Liverpool in semifinale"

Massimo Ghini, noto attore e tifoso della Roma, ha analizzato la storica rimonta contro il Barcellona in diretta su RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

"Ieri sera ho visto un centrocampo incredibile, cosa mai successa negli ultimi tempi, tanto che il Barcellona si è trovato davanti un muro che non si aspettava. Milioni di persone nel mondo hanno visto la partita, per noi è una soddisfazione incredibile. In semifinale chi vorrei? Io vorrei proprio il Liverpool, ritrovarmeli di nuovo davanti sarebbe bello, la Roma giocherà col coltello tra i denti".

Sul derby con la Lazio:

"I primi messaggi sono partiti verso i nostri cugini della Lazio, gufi ieri sera, dicendogli che anche loro passeranno il turno in Europa League. Dobbiamo dare dei meriti a Inzaghi e Di Francesco, entrambi si dovrebbero avere dei presidenti che hanno voglia di aiutarli quotidianamente. Pallotta? Meno bagni, sarebbe più gradita una presenza maggiore".