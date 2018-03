RMC SPORT - Giandebiaggi: "Cremo, che bello 25 anni fa. Castrovilli è forte"

Marco Giandebiaggi, ex giocatore della Cremonese che vinse 25 anni fa il Trofeo Anglo Italiano, ha parlato a RMC Sport durante 'Quelli della Notte': "Fu una bella favola la nostra, che si concluse proprio con la vittoria della Coppa a Wembley, contro il West Ham. Per Gigi Simoni era l'occasione anche per far giocare quelli che in campionato avevano meno minutaggio. Poi da cosa nasce cosa ed è stato tutto bellissimo".

Come fu la sua partita?

"Fu una delle mie partite più belle anche perché giocare in quello stadio era fantastico. Mi sono procurato un rigore nel primo tempo ma fu sbagliato da Nicolini; nel secondo tempo potevo segnare ma il mio compagno fu un po' egoista non mi passò il pallone e tirò alto. Avevamo comunque un centrocampo a tre con tutti giocatori molto tecnici che raramente si vedono nel calcio italiano, ma fu il bene della Cremonese".

Il Trofeo Anglo Italiano, è un peccato che non ci sia più?

"Secondo me era comunque un'opportunità per far esperienza all'estero anche con squadre che magari non ci vanno tanto spesso. Avere uno scambio culturale e sportivo con altri paesi può solo far bene".

Su questo campionato della Cremonese che idea si è fatto?

"Ci sono squadre che hanno mantenuto le stesse posizioni da inizio stagione mentre altre hanno fatto un po' di tira e molla. Io ho sempre visto un bel calcio da parte della Cremonese che magari non è riuscita a concretizzare quanto fatto. E' in una posizione tranquilla. Se prima poteva pensare ai play off adesso deve stare un po' più attenta".

Il giocatore che le piace di più?

"Castrovilli è molto interessante anche perché è duttile. Deve migliorare ma è un calciatore di prospettiva. Io gli darei un altro anno tra i cadetti per completare il suo percorso, poi potrebbe anche fare il salto".