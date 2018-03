RMC SPORT - Giannichedda: “Lazio e Roma, coppe dispendiose”

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Giuliano Giannichedda, ex calciatore e presente alla 'Partita Mundial' a Roma, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport.

Rientrare all'Olimpico è sempre una grandissima emozione. Un po' mi manca questo campo e il calcio in generale. Ogni tanto tra amici - ha detto - qualche partita la facciamo. Credo sia molto importante sensibilizzare tutti sul problema della violenza sulle donne. Sono fiero di essere qui stasera”.

Qual è il suo giudizio sulle squadre romane? “Ora sono arrivate ai quarti di finale, sarà dura per le due romane. Per la Roma è un grandissimo risultato arrivare ai quarti di Champions League, dovrà sfidare il Barcellona che - insieme al Real Madrid e il Manchester City - è tra le migliori squadre al mondo. In campionato, tra l'altro, sta facendo bene. Per quanto riguarda la Lazio, è un momento particolare. Sta disputando un grande campionato, è arrivata in semifinale di Coppa Italia ed è in piena lotta per la Champions League. E' ai quarti di Europa League, si sta comportando benissimo”.

Cosa ne pensa di Inzaghi? “Ci sentiamo spesso, sta facendo un grande lavoro. È tra i migliori giovani italiani in circolazione”.

Chi vede sfavorita nella corsa alla Champions della prossima stagione? “A questo punto del campionato, nessuna. Ci sono pochi punti di divario tra Roma, Inter e Lazio. È chiaro che Lazio e Roma hanno le coppe europee da giocare, a livello psicofisico tolgono molto. La squadra biancoceleste gioca il giovedì, poi la domenica o il lunedì, questo rappresenta un grande dispendio. Anche giocare la Champions toglie moltissimo, per me la differenza la farà chi arriva meglio fisicamente”.