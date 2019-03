RMC SPORT - Giannichedda: "Juve, Guardiola sarebbe il top"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, per parlare di Juventus.

Su Guardiola e il possibile accordo con la Juve

"Mi dispiacerebbe per Allegri, che è un ottimo tecnico e lo ha dimostrato negli anni. Ma se va sostituito, prendendo Guardiola, prendi il più grande. Ma vedo difficile questo accordo, ma la Juve è una società all’avanguardia. Se prendi Guardiola, prendi un top e devi comprare giocatori adatti a lui. Per ora è fantamercato. Guardiola che ha sempre giocato con un 4-3-3 avrebbe bisogno di giocatori rapidi e bravi nell’uno contro uno. Gli servirebbe poi un play davanti alla difesa. Quindi almeno 3-4 innesti servirebbero".

Sulla partita con l’Udinese e contro l’Atletico

"Queste partite le gioca bene a livello mentale. In campo, con grande entusiasmo e voglia di vincere, poi dipende quanto. Con l’Udinese in tanti riposano per pensare alla Champions. Non è un fallimento, perché hai già vinto il campionato. Purtroppo sei stato sfortunato nel sorteggio, ma è un ostacolo che può superare ribaltando il risultato. La Juve farà il possibile per passare il turno. Ha i giocatori adatti per vincere. Da tempo non gioca con Cuadrado e Douglas Costa, che saltano l’uomo e creano superiorità. E in Europa questo conta. Ronaldo servirà ma servirà lo spirito giusto".