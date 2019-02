© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

L’ex giocatore, ora tecnico, Giuliano Giannichedda è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull’esclusione del Pro Piacenza dalla Lega Pro: “Per fortuna è finita la farsa. Spero sia l'anno zero del calcio. Già da quando allenavo il Pro Piacenza si era creato un susseguirsi di problemi: gli stipendi non arrivavano e io ero l’unico interlocutore con il presidente. Lui mi prometteva i soldi per i miei ragazzi, poi però non arrivava nulla. Loro volevano solamente giocare a calcio, naturalmente con serietà e professionalità: lo stipendio serve a tutti i giocatori, soprattutto perché in molti avevano già famiglia. I problemi esterni al campo avevano creato una situazione insostenibile nella squadra. Ho vissuto il disagio dei miei giocatori, avevo un grande rapporto con loro, serio e reale”.