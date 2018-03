RMC SPORT - Giannini: "Totti deve farsi sentire adesso, poi sarà tardi"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto durante la presentazione del libro di Marco Piccari, 'In Viaggio con la Tribù del Calcio', tenutasi allo Shopping Village Castel Romano (RM), Giuseppe Giannini ha parlato del ruolo che Totti ricopre nella Roma:

"Non è possibile che Totti sia soltanto una figura di riferimento in tribuna. Un consiglio che posso dare a Totti è di essere una figura di riferimento e di farsi sempre sentire. Io in passato ho vissuto una situazione simile, ma ho perso l'attimo; adesso lui ha la forza per imporre le sue idee anche se ciò potrebbe portare dei contrasti".

Poi su Di Francesco e Sarri:

"Sono due ottimi tecnici. Avrei anche la facoltà di criticarli, visto che sono stati esonerati dal Lanciano e dal Perugia dopo aver perso con il mio Gallipoli (ride, ndr)".