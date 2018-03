RMC SPORT - Gilardino: "Astori, grave perdita. Buffon può continuare"

© foto di Federico De Luca

Una settimana particolare per il calcio italiano, che ha vissuto con dolore e commozione la tragedia di Davide Astori. Per parlare di questo e non solo è intervenuto Alberto Gilardino, attaccante attualmente allo Spezia ma ex Fiorentina, oltre che campione del mondo nel 2006 con l'Italia.

Un ricordo di Astori

"Ho giocato con lui in Confederations Cup, l'ho conosciuto e mi porterò sempre dietro un ricordo bellissimo della persona. Ci sono poche parole, è stata una perdita incredibile. Firenze ha dimostrato di voler dare gran forza alla sua famiglia e ha risposto alla grande, come ha sempre saputo fare. La città ha sempre saputo dare tantissimo affetto in queste circostanze. Sarà difficile per la squadra ricominciare, da lassù però Davide sarà sempre presente con lo spirito. Il suo ricordo è la forza per andare avanti, soprattutto per la sua famiglia".

Su Buffon e il suo possibile addio

"Gigi è un giocatore che ha dimostrato di essere pronto, che può dire ancora la sua con la Juventus e con la Nazionale. Finchè ha gli stimoli giusti deve continuare, ma questo deve deciderlo lui".

Che stagione stai vivendo allo Spezia?

"Sono stato fuori per infortunio per un mese, ora sono stato convocato, mi sento bene e voglio dare una mano per questi ultimi due mesi per cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza e chissà qualcosa in più. Volevo ancora giocare, lo Spezia mi ha dimostrato di poter contribuire al suo progetto, dentro e fuori dal campo. Finchè avrò voglia e stimoli giocherò".