RMC SPORT - Giletti: "Juve ora basta, in campo solo chi ha fame!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha le idee molto chiare il noto conduttore televisivo Massimo Giletti intervenuto ai microfoni di Stile Juventus su RMC Sport: "Non accetto - ha commentato - l'indolenza di alcuni giocatori della Juve, gli scudetti si vincono con coraggio e mentalità, adesso in campo deve scendere solo chi ci crede e chi dimostra di averne ancora. Sarebbe però un errore pensare di aver già perso lo scudetto. Sono convinto che a Milano faremo una grande gara come è nel DNA della Juve". Giletti è tornato poi sulla sconfitta con il Napoli: "Non si può prendere un gol del genere, purtroppo paghiamo la nuova disattenzione di Benatia che per altro fino a quel momento era stato il migliore. Si vedono troppe amnesie e se stai alla Juventus non te le puoi permettere. Ha ragione Buffon, c'è un problema di concentrazione. Dybala? In questo momento cammina, basta vedere la sua postura e capisci che qualcosa non va, lo vedo svogliato da tempo. Il mio vero rammarico - ha concluso Giletti - è tuttavia sulla partita di Crotone, con i giocatori che hai non puoi non portare a casa i 3 punti".