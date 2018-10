RMC SPORT - Giovanni Galli: "Derby di Milano, vincerà chi avrà più pazienza"

Giovanni Galli, ex Milan, è intervenuto durante il Live Show di RMC Sport per parlare del prossimo derby della Madonnina e dei rossoneri.

Sul Milan

"E’ stato costruito in un certo modo. Suso è un giocatore che ha certe caratteristiche, spostarlo come dice Berlusconi in avanti potrebbe portarlo a perdere certe misure in campo. Servono vari giocatori per fare da spalla a Higuain, anche se sa coprire benissimo l’area da solo".

Sul derby

"Di solito si dice che vince chi è sfavorito, ma i numeri dicono che tutte e due stanno bene. Sono due squadre in salute, che stanno trovando la propria identità. Quindi il favorito non c’è. Conterà tantissimo l’agonismo, ma soprattutto il fattore psicologico. Chi avrà più pazienza, vincerà la partita. Spero sia un bel derby, giocato per vincere. Rosa? Ha ottima difesa il Milan, ma anche un buon centrocampo. Già così può lottare per un posto in Champions".

Su Donnarumma

"E’ già un ottimo talento, deve continuare a lavorare così. Ha 19 anni, ha fatto già 100 partite in A e diverse in Nazionale maggiore. Ci sono state aspettative legate al suo contratto. Continuerà a sbagliare, ma deve essere lasciato crescere. Ha il diritto e dovere di sbagliare. Credo che sarà il portiere della Nazionale per i prossimi 15 anni. Va criticato solo perché ha sbagliato, non andiamo a cercare altre storie".

Su Barella

"E’ un ragazzo forte, entrato in punta di piedi e ha dimostrato di essere un giocatore di qualità e quantità. Ha grande personalità, lo si è visto con il Cagliari. In Nazionale ha esordito senza tradire l’emozione".