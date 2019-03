RMC SPORT - Goretti: "Perugia rifondato, Nesta ha carisma"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Roberto Goretti, responsabile dell’area tecnica del Perugia, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, per parlare della squadra umbra.

Sul periodo del Perugia

"La Salernitana è una squadra forte, non era facile vincere. La squadra è stata molto brava e abbiamo avuto una giornata molto positiva. Abbiamo meritato la vittoria".

Sulla squadra

"A giugno abbiamo lavorato sul mercato, abbiamo pensato con il presidente di azzerare tutto e di ripartire. Sono rimasti solo alcuni elementi, per il resto abbiamo cambiato tutto in maniera coraggiosa. Abbiamo costruito una squadra che potesse aprire un ciclo".

Su Nesta

"La storia di allenatore è iniziata negli Usa, questa è la prima in Europa. Oltre al carisma, la su grande qualità è avere in testa un calcio di alto livello. L’allenamento si basa all’80% sulla fase offensiva e sul possesso palla".

Sulla sfida al Verona

"La nostra squadra è formata da tanti giovani, non serve tenere i piedi per terra. Il Verona ha una rosa molto forte, è favorita per andare in A. Sappiamo che dobbiamo fare molto. In casa abbiamo perso con Palermo e Brescia in casa, non è difficile tenere i piedi per terra per questo motivo".

Su Verre

"Doveva diventare il regista, in un’amichevole a Bologna mi ha detto Nesta di voler provarlo trequartista ed ha fatto una grande partita. Io invece ero scettico, e invece…"

Sui talenti futuri

"Credo che in questa rosa ci sia molto potenziale. A volte manca un po’ di continuità ma ci sono giocatori importanti che emergeranno".