RMC SPORT - Gravina: "Lavorerò per Marotta in Club Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'assemblea di Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze, ha votato a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. Ad intervenire in esclusiva ai microfoni di RMC Sport proprio lo stesso Gravina, che ha detto: "E' una grossa responsabilità, un consenso doppiamente significativo, per la presenza di tante le società. La percentuale è stata altissima e dimostra che c’è partecipazione e una voglia di dare una svolta al calcio italiano. Chi vuole seguire questo nostro percorso, è benvenuto. Auspico, visto che c’è questo 63% di consensi, che ci sia in tempi rapidi l’apporto delle altre componenti, per riuscire a fare in breve le riforme. Il 22 ottobre comunque il mondo del calcio avrà il suo presidente. Marotta? Lo conosco da tantissimi anni, è un profilo giusto per un Club Italia da rilanciare. Cercherò di lavorare su questa opzione".