RMC SPORT - Graziani: "Grande Fiorentina. Roma, la colpa è dei giocatori"

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto un grande ex di Roma e Fiorentina come Francesco "Ciccio" Graziani.

Sulla partita

"Ho applaudito la prestazione della Fiorentina. Ho visto con grande dispiacere la disfatta della Roma. Ieri si è divertito solo il popolo viola. I tifosi sono rimasti delusi dalle proporzioni della sconfitta. La Roma si è sfaldata, ci sta a perdere, ma non in quelle proporzioni".

Sulla Fiorentina

"Quando hanno preso Muriel, devo dire che speravo in un giocatore diverso per caratteristiche. Pavoletti-Simeone era una coppia ben amalgamata, invece devo dare ragiona a Corvino che ha riportato in Italia un giocatore che in Spagna stranamente stava andando male. Qui ha fatto il triplo di quello che ha fatto lì. Hanno indovinato il calciatore giusto. E devo applaudire Pioli, che non digerisce molto le tre punte (il passato ce lo dimostra), ma da quando è arrivato Muriel ce ne son otre e tutti molto bravi. Spero insista e abbia ancora coraggio nel puntare su Muriel, Chiesa e Simeone, perché hanno tanta qualità".

Sulla Roma

"Non credo che manchi l’impegno e la professionalità, ma la Roma di quest’anno sta dimostrando troppi alti e bassi. In campionato fa fatica, mi ricordo la sconfitta di Bologna, con la Spal, il recupero del Chievo, dell’Atalanta, del Cagliari. E’ una squadra che è diventata molto fragile, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Quando va in difficoltà, non riesce a tenere il suo assetto. Le colpe sono di tutti, di Di Francesco, della società, ma soprattutto dei giocatori. Oggi me la prendo soprattutto con loro. L’allenatore ti da delle indicazioni, non è mai il colpevole principale però. La formazione di ieri sera, dal punto di vista tecnico, era più forte di quella della Fiorentina. Poi in una partita secca può succedere di tutto. Ora credo che Di Francesco ha qualche responsabilità, ma se i calciatori non rispondono c’è poco da fare".

Sul presidente Pallotta

"Ha un presidente la Roma che vive e sta in America, a Boston. Qui ci sono dirigenti capaci, come Baldissoni. A volte la società deve essere forte e dimostrarsi dai ragazzi per chiedere perché questi problemi, capire come si relazionano, come lavorano. La Fiorentina ha giocato con il coltello tra i denti. La Roma mi sembrava che stesse giocando un’amichevole".

Su Belotti

"Belotti si spende tantissimo ma poi perde in lucidità. Fa fatica a fare gol, ma non gli si può mai dire nulla perché corre tanto per la squadra. Ha bisogno di un partner lì vicino, che sia Zaza o Berenguer. Cederlo in caso di offerta importante? Venderlo è semplice ma difficile è trovare un sostituto. Dovresti trovare il Piatek della situazione, preso a 6 milioni e ora rivenduto quasi a 40. Oppure vedi Zapata ora all’Atalanta. Gli osservatori dovrebbero avere più attenzione su certi giocatori".

Su Atalanta-Juve

"Preoccupato per la Juve no, ma serve attenzione. Ha avuto diversi infortunati, è in una fase non buona. Ieri sera comunque si può dire che c’è stata una delle rare sconfitte della Juve. Quando c’è una loro sconfitta, c’è un’allarme generale perché lo fanno così di rado. Il modo come è arrivata la sconfitta fa pensare. Due errori gravi, che magari se non venivano fatti, l’Atalanta avrebbe vinto con più fatica. Comunque complimenti ai bergamaschi, perché hanno fatto una grande partita. Anche con la Roma hanno fatto qualcosa d’incredibile. L'Atalanta può puntare al quarto posto, ha l'opportunità e può crederci".