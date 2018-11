RMC SPORT - Graziani: "Immobile deve giocare in Nazionale"

Ciccio Graziani, ex attaccante anche della Nazionale, a RMC Sport Live Show: "Immobile sta facendo molto bene con la Lazio e non capisco perché Mancini non gli dà più fiducia. Dopo la Polonia io fossi stato Immobile avrei chiesto a Mancini come mai è addirittura una terza scelta".

Cutrone in Under 21 non ha giocato molto bene?

"Quando vai in Nazionale ti alleni pochi giorni con compagni con cui non giochi durante la stagione. Ci vuole un pizzico di pazienza per far sì che questi ragazzi si possano conoscere meglio. Cutrone è uno degli attaccanti migliori che abbiamo. Ibrahimovic? Fossi il Milan lo prenderei perché ai rossoneri manca comunque un altro attaccante per portare avanti tre competizioni".

Donnarumma, Chiesa, Cutrone come podio dei migliori talenti italiani?

"In prospettiva futura sono tutti ragazzi che possono avere una crescita importante. Barella è un giocatore di grande affidabilità perché ha acquisito anche tanto carattere. Mi sembra che comunque con quei tre siamo in linea. Per me il migliore è Chiesa, è devastante e regge da solo l'attacco della Fiorentina".

Grifo lo conoscevi?

"No, mai sentito nominare. Mi meraviglio però che sia stato chiamato lui e non Lazzari della SPAL che sta facendo un gran campionato".