RMC SPORT - Graziani: "Non è solo colpa del tecnico, la Roma non corre"

© foto di tv

L’ex giocatore della Roma Francesco Graziani è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul momento della squadra giallorossa e sul possibile esonero di Eusebio Di Francesco in caso di eliminazione dalla Champions: “Avete mai visto un allenatore far gol dalla panchina? La parte fondamentale di una squadra deriva da chi scende in campo. Questa Roma negli ultimi tempi cammina, non corre. Nel calcio di oggi è fondamentale pressare, sprintare: sono preoccupato per la condizione atletica dei giallorossi. Rispetto allo scorso anno il piatto piange, ma Di Francesco sta comunque facendo un buon lavoro. Se la squadra non risponde in campo, non possiamo dare solamente la colpa all’allenatore. La fase difensiva? L’anno scorso aveva fatto bene, ma i giocatori non possono avere sempre lo stesso rendimento”.