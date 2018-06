RMC SPORT - Gullo: "Balotelli top, con lui saremmo andati al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco prima del calcio di inizio di Francia-Italia, l'osservatore del Nizza, Giovanni Gullo, è stato ospite del 'Live Show' di RMC Sport:

Su Balotelli:

"Può tornare ad alti livello. Secondo me ci avrebbe portato al Mondiali, mi dispiace che Ventura non lo abbia mai chiamato. Merita di arrivare in alto, spero abbia un'ottima chance il prossimo anno. Napoli e Roma? Può essere un giocatore importante per qualunque squadra".

Seri è un giocatore da Serie A?

"Lui per noi è importante e, come Balotelli, può fare la differenza ovunque in mezzo al campo. È un ragazzo serio e un professionista, gli auguro il meglio".

Un commento sulla Francia in vista del Mondiale?

"Ci sono giovani veramente forti, è una squadra di talento. Al Mondiale potrà fare bene. La differenza con l'Italia è che nel campionato francese si fanno giocare subito i giovani: Mbappè è l'esempio lampante".

Che dicono in Francia delle dimissioni di Zidane?

"Sono sorprese le persone. Zidane è un allenatore importante, cosa deve vincere di più? Ha fatto bene a prendere questa decisione. Lo vedrei bene come commissario tecnico".