RMC SPORT - Hubner: "Unico attaccante italiano temuto e conosciuto è Balo"

Si parla di attaccanti a RMC Sport. Pochi quelli italiani al momento di livello, cosa accaduta raramente in passato. A Maracanà un grande ex centravanti come Dario Hubner ha parlato della differenza tra quelli azzurri e alcuni dei maggiori nomi del panorama internazionale: "Quando uno si presenta in campo con un attaccante come Lewandowski fa paura. Quando affronti uno come Higuain hai timore, i difensori centrali che lo devono marcare si comportano in maniera diversa". Mentre su quelli italiani ammette: "L'unico attaccante italiano conosciuto e temuto in tutto il mondo attualmente è Balotelli. Però dovrebbe rimettere in ordine la testa".