RMC SPORT - I Collovoti: "Cutrone, che stagione! flop De Laurentiis-Sarri"

© foto di Federico De Luca

Ultima giornata di Serie A e non potevano mancare i voti di Fulvio Collovati.

I top

Cutrone, dieci gol per essere al primo anno in Serie A è ottimo. E’ una delle più belle sorprese della stagione, merita un 8. Si deve insistere su di lui anche il prossimo anno. 7,5 a Felipe Anderson contro l’Inter, per 70 minuti un’ottima Lazio, poi gli episodi e poi il crollo come a Crotone. Ha pagato la stagione dispendiosa. Per me poi merita un 9 Vecino, non per la prestazione ma per il gol che vale la Champions per l’Inter. Non è stata una stagione positiva per lui, ma quella rete ha ridato entusiasmo all’ambiente. Poi Calhanoglu 8 perché ha giocato da trequartista e non ha fatto rimpiangere Suso. Che magari potrebbe essere ceduto senza rimpianti. Poi una menzione speciale per Leonardo Semplici, che raggiunge una storica salvezza alla sua prima stagione in A.

I flop

Fiorentina, che ha preso cinque gol. 4 a Pezzella, colpevole sui primi due gol. La squadra ha staccato la spina all’ultimo dopo una stagione complicata per via di vicende extra-campo. 4 anche a Strakosha: si è parlato molto di De Vrij, ma quell’intervento nasce da un suo errato rinvio. Sbaglia anche sul primo gol. 5 a Candreva, perché la stagione negativa passa in secondo piano per la Champions conquistata. Stagione opaca la sua, chiusa a zero gol. Menzione particolare al duo De Laurentiis-Sarri per come hanno gestito la vicenda rinnovo. Si poteva avere un lieto fine.