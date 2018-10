RMC SPORT - Iachini: "Italia, con Chiesa e Barella nuovo ciclo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Iachini, ex giocatore anche della Fiorentina ed ex allenatore del Sassuolo, a RMC Sport Live Show: "Il progetto di Mancini con la Nazionale sta prendendo forma e la squadra esprime buone idee di calcio. Il ct vuole far giocare una squadra di qualità senza punti di riferimento in attacco e questo sistema sta dando delle buone risposte".

Chiesa e Barella i talenti più cristallini della Nazionale?

"Chiesa lo conosciamo da qualche anno e le sue qualità sono evidenti per quello che sta facendo. Sono due giovani di ottima qualità per il futuro della Nazionale e bravo Mancini che ha creduto in loro e ha aperto un nuovo ciclo. Dobbiamo essere bravi a valorizzare il nostro prodotto perché ci sono giocatori bravi".

Campionato, al di là della Juventus chi l'ha impressionata di più?

"Difficile dare giudizi dopo così poche giornate di campionato perché nelle prime gare succede un po' di tutto. Piano piano i valori vengono fuori e le squadre più forti si fanno vedere. Il quadro definitivo sull'andamento del campionato si potrà avere tra sette/otto partite".

La Juve è nettamente più forte, le altre potranno colmare il gap in due o tre anni?

"Adesso è così, la Juve sta dimostrando di essere la squadra più forte. Possono sbagliare qualcosa ma con l'organico che c'è sono i favoriti assoluti. E' chiaro che come tutti i cicli anche quello bianconero possa avere una fine anche per l'età di certi giocatori. A Torino dovranno essere bravi a trovare i sostituti per rimpiazzare quelli che piano piano lasceranno la squadra".

La Fiorentina sta facendo molto bene. Pioli può essere considerato uno dei più sottovalutati in Serie A?

"Sicuramente Stefano come me ed altri allenatori non viene dal mondo dello spettacolo e quello che ha fatto se lo è sempre meritato sul campo. Pioli ha fatto una grande gavetta e questo fortifica un allenatore. A Firenze sta facendo molto bene e sta dando continuità ad un lavoro iniziato l'anno scorso. Anche la società si è mossa bene e ora Pioli sta valorizzando la rosa".