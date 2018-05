RMC SPORT - Iachini: "Politano-Napoli? Il ragazzo a gennaio ha sofferto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la vittoria di ieri per 1-0 contro la Sampdoria, il Sassuolo ha festeggiato la salvezza matematica. Per commentare questo traguardo, il mister dei neroverdi, Giuseppe Iachini, è intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport.

Sulla salvezza:

"Non era un traguardo così scontato da raggiungere. Aver centrato la salvezza a due giornate dal termine di un campionato molto difficile e aver lanciato tanti giovani è una doppia soddisfazione".

Come ha trovato la squadra al suo arrivo?

"Quando c'è un cambio di tecnico c'è il rischio di trovare una squadra che ha perso le certezze. Bisogna fare in modo che la squadra lavori con lo spirito giusto. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo sbagliato tanto, anche 4 rigori. Alla fine abbiamo inanellato un filotto di 9 risultati utili consecutivi, interrotto dalla sconfitta di Crotone, e abbiamo raggiunto questa salvezza. I ragazzi sono stati molto bravi".

Quanto vi ha dato il doppio pareggio contro Napoli e Milan?

"Questi due risultati ci hanno dato più certezze e più convinzione per finire il campionato nel migliore dei modi. Sapevamo di non poter sbagliare neanche una scelta, neanche un cambio. I ragazzi sono stati fantastici, hanno dato una grande disponibilità".

Come sta Berardi?

"Ha avuto qualche problema lo scorso anno. Al mio arrivo abbiamo lavorato per recuperarlo al meglio e ha fatto ottime partite. Le prestazioni ci sono sempre state, così come l'impegno, ma sono dispiaciuto perchè avrebbe potuto fare almeno 5 gol in più. Capita a un giocatore di vivere annate così".

Politano è un giocatore da top club?

"Sicuramente sì. Per alcune defezioni e le caratteristiche dei giocatori abbiamo dovuto cambiare modulo, mettendo la difesa a 3. Di conseguenza lo abbiamo spostato davanti, più vicino l'area di rigore. Per questo ha avuto più possibilità di trovare il gol e sono contento che si sia fatto valere anche come seconda punta. Sul suo futuro? Bisogna parlare con la società, vedremo cosa accadrà sul mercato".

Cosa ha detto a Politano durante il mercato di gennaio?

"A gennaio gli ho chiesto di rimanere, anche la società lo voleva tenere, ma quando arriva una società così importante come il Napoli diventa difficile. Il Sassuolo non ha trovato una valida alternativa a lui, quindi l'affare è saltato. Ha avuto delle settimane complicate dopo la fine del calciomercato, poi si è ripreso alla grande".

Sabato giocherete contro l'Inter e poi con la Roma. Avrete le giuste motivazioni?

"Quando una squadra scende in campo deve dare sempre il massimo. Noi cercheremo di prepararci al meglio, sperando di trovare le energie giuste per affrontare Inter e Roma, due squadre molto forti. I ragazzi scenderanno in campo per fare risultati e onorare la maglia".

Sulla lotta salvezza:

"Sono tutte lì e tutte possono giocarsi la salvezza. Cagliari e Crotone hanno un calendario difficile, ma nel calcio bisogna sempre giocarle sul campo le partite".

In Champions chi ci andrà?

"La Lazio ha due gare difficili, prima il Crotone e poi l'Inter. Chi raggiungerà l'obiettivo significa che lo avrà meritato"