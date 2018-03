RMC SPORT - Impallomeni: "VAR da migliorare, ma non si torna indietro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante la trasmissione Maracanà, in onda su RMC Sport, è intervenuto come ospite Stefano Impallomeni, direttore de Il Posticipo. Queste alcune sue battute sulla questione VAR: "Il VAR? Indietro non si torna, ma bisogna fare di tutto per sostenere e migliorare questa tecnologia, per poterla utilizzare nel modo migliore. Non è possibile che ogni domenica ci siano squadre penalizzate o squadre che reclamano un non corretto utilizzo del VAR. Reina-Milan? Il portiere spagnolo è libero di fare quello che vuole a questo punto della stagione e vista la sua situazione contrattuale. L'unica cosa cosa che posso contestare è stata la platealità con cui è uscita la notizia".

