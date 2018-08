RMC SPORT - Incocciati: "Il Milan deve andare a Napoli e giocarsela alla pari"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Incocciati è intervenuto a RMC Sport durante Milan News per parlare dei tempi della sfida del San Paolo.

Su Higuain e il gioco offensivo del Milan: "Higuain detta dei passaggi importanti, avrà tutto di guadagnare con il gioco con alcuni elementi, come Suso e Calhanoglu. Un acquisto mirato e importante, ritengo che il Milan possa fare molto bene".

Sul Napoli: "E' un Napoli che ancora viaggia su certezze di gioco figlie di un percorso importante alla guida di Sarri. Ancelotti sta facendo bene, è entrato in punta di piedi, ma ha impostato delle certezze, come Milik davanti. Gioca bene, verticalizza velocemente, la vittoria di Roma è la dimostrazione che il Milan avrà di fronte una squadra che sa quello che vuole. E' una squadra completa, sarà difficile per il Milan ma anche per il Napoli".

Sul passato: "Appartengo a quel tridente che ha segnato con la maglia del Milan al Napoli e con la maglia del Napoli al Milan".

Su Gattuso e Ancelotti: "Una rapporto vincente per entrambi, è Gattuso a dover dimostrare di poter far sperare il popolo milanista, dando una caratteristica vincente al Milan. Per fare questo c'è bisogno che i giocatori ti vengano dietro, sviluppando un gioco offensivo. Il lavoro di Gattuso è principalmente questo, con giocatori di un certo calibro, ultimo Higuain, bisogna alzare le linee di gioco. Quando il Milan scende in campo non deve avere timori, deve andare a Napoli e giocarsela alla pari".

Su Reina e Higuain: "Un'accoglienza differente, Reina sarà accolto con gli applausi, invece l'amore tra Higuain e il Napoli si è spezzato, ci sarà molto timore nei suoi confronti. Higuain ha dimostrato che se può segnare un gol al Napoli lo fa molto volentieri".