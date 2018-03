RMC SPORT - Inter, Samaden: "Vittoria meritata, Vergani ha grandi qualità"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

© foto di Antonio Vitiello

Gioia a Viareggio per Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Loro stanno facendo un lavoro straordinario, è un progetto che da anni sta portando risultati. È stato un onore giocare questa finale, peccato per il campo perché credo che questa partita meritasse un altro palcoscenico".

Un singolo della Fiorentina che l'ha stupita?

"Li conosco da quando hanno otto anni, come Vergine conosce i nostri. Ci incontriamo ovunque da sempre, per cui oggi non mi ha sorpreso nessuno. Ci sono tanti ragazzi che potranno avere un futuro radioso come Sottil. E poi a me piace tantissimo Gori. Ma sono nomi scontati: la Fiorentina ha sicuramente tanti giocatori per un futuro importante".

Voi avevate tanti assenti.

"Noi l'anno scorso abbiamo vinto gli scudetti dall'under 19 all'under 17, era scontato che il gruppo fosse di qualità. Poi il merito di unirlo è del tecnico".

Gara decisa da un 2001 come Vergani. Che potenziale e che difetti ha?

"È un ragazzo dell'Under 17, nazionale, che si allena con la Primavera da inizio anno. Ha grande qualità, non devo sottolinearle io, sta maturando e sta crescendo: è la dimostrazione che i giocatori giovani, se sono bravi, non hanno problemi".