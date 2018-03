RMC SPORT - Inter, Vergani: "Doveroso esultare. Ringrazio la mia famiglia"

Fonte: Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match winner nella vittoria dell'Inter in finale di Viareggio contro la Fiorentina, Edoardo Vergani commenta così la sua rete: "Non esulto spesso, lo faccio nelle partite importanti. Secondo me è un emozione interiore, si sente di più quando faccio questi gol".

Una dedica?

"Alla famiglia in generale, che mi sostiene tanto".

Quest'anno, da Pinamonti in giù, ti stai allenando con attaccanti già forti.

"Pinamonti è più in prima squadra, dagli altri ho imparato tanto: movimenti, tiro, gol. Spero di imparare ancora".