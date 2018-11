RMC SPORT - Italia Under 21, Orsolini: "Dobbiamo essere più cinici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna e dell'Italia Under 21 ha parlato a RMC Sport dopo la sconfitta degli azzurri contro la Germania: "Potevo fare gol ma non sono riuscito a concretizzare. Ripartiamo da quello di buono che abbiamo fatto e guardiamo al futuro".

Dopo il vantaggio della Germania che cosa è successo?

"Ci è mancato cinismo sotto porta e questo a lungo andare lo dobbiamo migliorare. Cercheremo di essere più freddi sotto porta".

Il fatto che non abbiate continuità nei club vi condiziona anche dal punto di vista fisico?

"E' un fattore che può incidere perché non giocando tanto non si trovano i 90 minuti nelle gambe. E' fondamentale trovare continuità nel club per farsi trovare pronti anche quando si gioca in Nazionale. Dovremo impegnarci di più".

Ti aspetti di giocare di più a Bologna?

"Non mi aspetto niente. Devo dare il massimo quando il mister decide di puntare su di me e devo sempre farmi trovare pronto, poi quello che viene viene".