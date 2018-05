RMC SPORT - Jacobelli: "Icardi-Higuain? Si aprono nuovi scenari"

Il possibile scambio Icardi-Higuain, il mercato del Napoli e il futuro di Balotelli e Alisson. Questi e molti altri sono gli argomenti trattati dal direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, in diretta a RMC Sport:

Percentuali sullo scambio Icardi-Higuain?

"Difficile farne, certamente si possono aprire scenari inimmaginabili fino a poco fa. Dopo l'apertura di Moratti, ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. La Juventus non vuole liberarsi di Higuain, ma la filosofia bianconera è chiara: nessuno è incedibile".

Sul mercato del Napoli:

"È importante che ora si risolva la questione portiere con Rui Patricio, un gran bel colpo. Vedremo poi come si concluderà la vicenda Hamsik. Questo Napoli non è da rivoluzionare, ma da rafforzare qualitativamente e quantitativamente: viene da una stagione da 91 punti".

La Roma avrà la forza di tenere Alisson?

"Da questa scelta capiremo molte cose. Se la Roma vuole essere di nuovo protagonista in Champions, non deve vendere Alisson, che dovrebbe poi essere rimpiazzato da un sostituto all'altezza. Ma nel mercato mai dire mai".

Davvero Jorginho vale 50 milioni?

"Nemmemo Mbappè e Neymar valgono quanto sono stati pagati dal PSG la scorsa estate, i valori del mercato non sono più reali. Quando tratti con una squadra ricca come il City, non puoi lasciarti sfuggire un'occasione del genere".

Quante possibilità dà al ritorno di Balotelli in Italia?

"Almeno il 40%, il 60% lo do al Marsiglia che punta molto su di lui. Balotelli deve valutare quanto gli converebbe tornare in Italia in un top club".

Un giudizio sulla prima uscita di Mancini?

"Intanto è stato positivo il debutto. È stato un primo passo positivo, che ha rilanciato la figura di Balotelli e anche quella di Belotti. I giochi veri cominceranno a settembre. È importante lo spirito, mi piace molto l'atteggiamento, l'entusiasmo e l'orgoglio di Mancini, che sta gettando le basi di una lunga rivoluzione".

Il dopo Badelj in casa Fiorentina:

"Penso che punti su un giovane, Mandragora credo sia il profilo giusto".