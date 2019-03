RMC SPORT - Jacobelli: "Juve, Kean possibile sorpresa a gara in corso"

Nel corso di ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli: “Tentare l’impresa? Io credo che le parole di ieri di Cristiano Ronaldo vadano in questa direzione. Sicuramente sono state analizzate da ogni punto di vista le difficoltà della sfida, in campionato la Juventus ha 18 punti e può quindi aspettare solo l’aritmetica, può concentrare tutti i propri sforzi sulla Champions League. Non esistono avversari invincibili, la storia della Champions League ci racconta di partite all’apparenza insormontabili che sono state ribaltate. Vedremo sicuramente un’altra Juve rispetto al Wanda Metropolitano”.

Quale potrà essere la sorpresa di Allegri? “È una domanda a cui solo Allegri può rispondere. Io credo che dalla partita di venerdì abbia ricevuto le risposte che voleva da quelli che non sono titolari fissi. Soprattutto Kean. Può darsi che nel prosieguo dell’incontro Allegri si giochi la carta di questo millennial che è un predestinato. Visto il suo contratto in scadenza nel 2020 è probabile che il suo rinnovo venga prolungato. Ma questo riguarda il futuro, per quanto concerne il presente mi aspetto molto da Cristiano Ronaldo, che ha contribuito tantissimo alle Champions del Real Madrid. Dall’altra parte mi aspetto molto da Cancelo, sarà interessante capire che tipo di variante tattica attuerà Massimiliano Allegri. Ci sono diverse variabili, ne sapremo di più entro la giornata. Le ultime sedute di rifinitura sono quelle decisive”.