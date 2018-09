RMC SPORT - Jacobelli: "Mancini sorprendente. Mandzukic beneficia di CR7"

L'intervento di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, nel corso del Live Show di RMC Sport:

Su Parma-Juventus:

"Bisogna sottolineare la splendida prova del Parma. Gervinho è tornato in A e sembra essersi ringiovanito rispetto alla sua prima esperienza alla Roma".

Ronaldo ancora a secco di gol...

"Ci ha provato in tutti i modi a rompere il digiuno, ma il protagonista assoluto di questa sera è Mandzukic, sempre più brillante. Di solito si dice che chi disputa il Mondiale ha le pile scariche, ma non è il caso del croato. Nella Juventus in questi due anni si è sacrificato tanto, ha anteposto l'interesse collettivo a quello personale. Ronaldo catalizza le attenzioni delle difese avversarie e lui beneficia di ciò".

Dybala ancora in panchina...

"Il campo sta dando ragione ad Allegri, Mandzukic e Ronaldo godono di una condizione migliore. Detto ciò la stagione sarà molto lunga, ci sarà spazio anche per l'argentino".

Mancini in Nazionale non ha convocato Cutrone...

"Non è una bocciatura, assolutamente. Ci sono tante chiamate interessanti, in primis quella di Pellegri, che nel Monaco si sta facendo largo. Anche la presenza di Lazzari della Spal è interessante, così come il ritorno di Palmeri. Mancini ci ha riservato tante sorprese. Il ct sta conducendo un'operazione di setaccio a 360° per ricostruire il movimento, sta dando anche un segnale ai tanti giovani italiani".

Donnarumma è il portiere titolare dell'Italia?

"Credo che Sirigu goda di ottime possibilità di diventare titolare, in almeno una delle prossime due partite degli azzurri".