RMC SPORT - Jacobelli: "Novità Inter-Nainggolan. Lotito e Marotta..."

Ospite del Live Show di RMC Sport, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha fatto il punto sulla situazione dei diritti tv e sul calciomercato:

Sui diritti tv:

"A volte credo che il desiderio degli appassionati sia quello di poter assistere almeno una volta all'Assemblea di Lega per capire come e da dove nascano certe idee. Chi comanda il mondo del calcio non ha ancora capito che il capisaldo del sistema è il tifoso, non sono i diritti tv. Il doppio abbonamento? Non tutti possono permetterselo, inoltre pagando il servizio pubblico i cittadini hanno il diritti nel vedere trasmissioni in chiaro come 'Novantesimo Minuto. Questa della Lega è una mossa totalmente sbagliata".

I rapporti tra Lotito e Marotta sembrano essere cambiati...

"Sappiamo come in passato non erano buoni i rapporti tra Juventus e Lazio, ora le cose sono cambiate, anche per le nomine di Lotito e Marotta come consiglieri federali. Vedremo come si evolverà la situazione di Milinkovic. L'impressione è che la sua posizione verrà chiarita dopo il Mondiale, ma rimane uno degli uomini mercato. Il prezzo è alto: la Juventus può inserire diverse contropartite tecniche".

Il Brasile è la favorita per la vittoria del Mondiale?

"Sì, ma la Germania, anche per un evidente diritto, deve essere inserita tra le favorite. Il Brasile è una delle squadre più attese, ma non dimentichiamoci dell'Argentina con Messi che ha l'ultima occasione per vincere una competizione del genere. Non gli bastano i 5 Palloni d'Oro e i tanti trofei per essere messo alla pari di Maradona, un Mondiale vinto sì".

Nainggolan-Inter è possibile?

"L'impressione è che questo diventi un affare sempre più possibile. Oggi c'è stata una brusca accelerazione da parte di Ausilio. Sappiamo quanto Spalletti lo voglia e quanto l'Inter lo stia corteggiando. La settimana prossima sarà decisiva anche per Icardi, atteso in sede per definire il suo futuro".