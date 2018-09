RMC SPORT - Jacobelli: "Serie B, è una sentenza surreale"

Con Xavier Jacobelli, durante RMC Sport Live Show, si è parlato del momento della Serie B e della sentenza che ha confermato il campionato a 19 squadre.

Sulla sentenza

"La motivazione è surreale. E' inaccettabile che si sia perso un mese e mezzo. Non sono nemmeno entrati nel merito. Il fatto che poi Frattini, presidente del collegio, abbia votato contro, è il segno della spaccatura che si è creata. Spero che le squadre interessate facciano ricorso al Tar, perché questo sistema va spazzato via. Non si può bloccare i campionati di C e D. Catania ad esempio si ritrova con squadra da B, soldi bloccati e ora rimane in C. Le regole sono cambiate in corsa, questo è il messaggio uscito fuori e ciò mina il sistema calcistico italiano. Ci saranno ora ricorsi e ingenti richieste di danni. Il problema è della Lega di Serie B, hanno deciso loro di ridurre il numero di squadre, quando sapevano bene qual è la procedura. Il rispetto delle regole va ribadito. Il problema del calcio nazionale è la sua organizzazione. Non si è toccato il fondo dopo Italia-Svezia".

Sul presidente federale

"Marotta? Non accetterebbe mai, perché ha un contratto con la Juventus fino al 2020. Marotta poi chiede che sia il 90% a sostenerlo e alal luce delle spaccature non ci sono i presupposti. Sarà un presidente che rimarrà in carica due anni, quindi volendo potrebbe tornare in voga nel 2020, quando scadrà anche il suo contratto con la Juve".