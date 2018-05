RMC SPORT - Jacobelli: "Una big ha bisogno di un grande portiere"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Xavier Jacobelli che ha così analizzato la finalissima di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool: “Una grande squadra ha bisogno di un grande portiere, non è la prima volta che il Liverpool manifesta questa mancanza. Questi errori non si possono fare perché poi si pagano. I Reds sono arrivati alla finale soprattutto grazie ai gol di Salah, soprattutto grazie alla grande prestazione all’andata contro la Roma. Sicuramente non è stata una delle finali migliori, ma il Real Madrid queste partite non le sbaglia mai. È una dimostrazione di forza che conferma la grandezza della società spagnola che conferma di essere la migliore a livello internazionale”.

Il Real Madrid ha vinto questa Champions senza l’incisività di Cristiano Ronaldo. “I fatti confermano questa cosa, questo dice ancora in maniera più efficace la grandezza di questa squadra. Questo allenatore è micidiale, tre coppe dei campioni sono qualcosa di straordinario. Zidane è stato bravo a sopperire alle mancanze di Cristiano Ronaldo e si è assolutamente guadagnato la riconferma”.

Negli ultimi anni questo Real ha cambiato poco. “Questa è la grandezza di questo allenatore, così come a livello italiano abbiamo riconosciuto la bravura di Massimiliano Allegri. La vera differenza un allenatore la fa quando riesce a gestire non solo i grandi campioni che gli vengono affidati, ma soprattutto la capacità di guidare un gruppo di questo livello e di mantenere sempre alta la concentrazione”

Le parole di CR7? “Non ha disegnato scenari futuri, potrebbero aprire a un addio che avrebbe del clamoroso e potrebbe fornire grandi spunti in chiave futuro”.