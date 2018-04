RMC SPORT - Jeda: "Napoli stanco mentalmente. Deluso dal Cagliari"

© foto di Federico De Luca

Ospite della trasmissione 'Maracanà', in onda su RMC Sport, l'ex attaccante Jeda si è soffermato sulla situazione del campionato di Serie A.

Come giudica il calo del Napoli?

"Sarri ha dimostrato di saper allenare, non di gestire. E da ex giocatore posso dirti che questo è molto importante e il lavoro che viene fatto in settimana sul campo si rispecchia nel bellissimo modo di giocare del Napoli. Rispetto a qualche mese fa, è subentrata un po' di stanchezza fisica, considerando anche che giocano sempre gli stessi calciatori".

Il Napoli ha pareggiato contro il Sassuolo e ha rischiato molto contro il Chievo, due squadre in lotta per non retrocedere...

"In qualsiasi categoria, quando incontri le squadre in lotta per la salvezza, trovi sempre delle difficoltà. Non bisogna mai sottovalutare queste partite, basta vedere Sassuolo-Napoli, termianata 1-1. Il Napoli ha faticato molto anche perchè la Juventus aveva giocato il giorno prima, quindi lo stress mentale per ottenere la vittoria a qualsiasi costo era molto pesante".

Che succede al Cagliari?

"Da metà campo in su è una bella squadra. In questo momento l'assenza di Joao Pedro conta molto. Poi il Cagliari è in un periodo negativo in cui non gli riesce nulla e prende gol alla prima ingenuità, la situazione ambientale non è bella ed è pericolosa. Non è una questione d'allenatore, anzi Lopez, che conosce l'ambiente, potrebbe essere d'aiuto. Mi sarei comunque aspettato di più: ripenso allo 0-4 contro il Torino, prima non sarebbe mai successo di prendere 4 gol in casa senza segnarne neanche uno"