RMC SPORT - Julio Sergio: "Cederei Alisson per 70 milioni, cifra assurda"

L'ex portiere della Roma Julio Sergio Bertagnoli è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport. Queste le sue parole sulla squadra giallorossa nel corso del RMC Sport Live Show, con Jacopo Aliprandi e Gianluca Viscogliosi.

Al Camp Nou non è andata benissimo. Che chance ha la Roma di passare?

Non sarà facile, il Barcellona è una squadra che vuole proporre sempre gioco. La Roma dovrà fare gol e lascerà gli spazi a Messi e Suarez, che è un invito a fare gol. La Roma è una squadra in costruzione, quando riuscirà ad arrivare in campionato sempre ai primi posti sicuramente migliorerà anche in Champions.

Che emozioni dà il derby?

E’ una settimana diversa per la città. Anche per chi non è nato a Roma è una partita diversa. Giocarlo è bello, vincerlo ancora di più, soprattutto giocarne 4 e vincerne 4. E’ una partita che può dare tranquillità per finire con calma la stagione in caso di vittoria.

E’ più forte questa Roma o la sua? E la Lazio?

La Lazio è più squadra di quella che ho affrontato io, che era più individuale. Forse nella Roma in cui giocavo io c’era più qualità. In questa squadra ci sono 3-4 fuoriclasse, come Alisson, Dzeko, Manolas e Nainggolan ma ha bisogno di altri campioni. Noi avevamo tanti buoni giocatori, anche in panchina. La Roma oggi punta più sui giovani, come Schick che diventerà fortissimo. Di Francesco sta facendo bene, non scordiamoci che è il primo anno senza Totti, ci sono vari elementi che hanno inciso sulla stagione.

Le piace Totti nei suoi nuovi panni di dirigente?

Francesco è un ragazzo intelligente, ha capito tante cose quest’anno e farà molto per la Roma. Dovrà capire come gestire questa nuova situazione, deve capire ancora altre cose. Questo primo anno non ha fatto tutto quello che poteva, l’anno prossimo andrà meglio. Spero che la Roma andrà di nuovo in Champions, che serve per migliorare la rosa. E poi c’è lo stadio: quando verrà costruito diventerà uno dei miglior club europei.

Cederebbe Alisson a 70 milioni?

Io lo cederei a 70 milioni, è una cifra assurda per un portiere. E lui li vale, è il migliore con De Gea. Per lui sarebbe un grande passo perché il Real è ancora un gradino sopra la Roma, mentre i giallorossi avranno la possibilità di comprare giocatori forti e un portiere di prospettiva o un altro forte, non lo so. Alisson ha un fisico pazzesco, è calmo, è bravo coi piedi: non so dove può arrivare. In caso di vittoria del Mondiale non immagino a quanto possa arrivare il suo prezzo.